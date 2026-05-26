Haberler Yaşam Haberleri 11 milyar TL’lik vurgun yaptılar
Giriş Tarihi: 26.05.2026

11 milyar TL’lik vurgun yaptılar

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
11 milyar TL’lik vurgun yaptılar
  • ABONE OL
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 59 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Antalya'da 10 ayrı yasadışı bahis ofisi kurduğu belirlenirken, banka hesapları ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ilde 189 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs 2026 tarihinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.

#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
11 milyar TL’lik vurgun yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA