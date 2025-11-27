11. yargı paketi son dakika gelişmeleri: 11. yargı paketi Meclis’e sunuldu mu, ne zaman yürürlüğe girecek?

BİLİŞİM SUÇLARINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek. Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

İNFAZ REJİMİNDE DÜZENLEME

Pakette, infaz rejimine ilişkin de bir düzenleme yer alıyor. "Tam akıl hastası" olan hükümlülerin, belirli bir süre sağlık kurumunda tutulmadan salıverilmesinin önüne geçilecek.

31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlarda mahkumların 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesini ve denetimli serbestlikten yararlanmasını öngörüyor.