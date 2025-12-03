11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi maddeleri neler, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Halk arasında korku ve paniğe yol açan meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapisken, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak yeniden belirlendiğini, kurusıkı, ses ve gaz fişeği atan silahların da bu suç kapsamına alındığını dile getiren Yüksel, "Ayrıca bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ve bu failler hakkında 'seri muhakeme usulü'nün uygulanmayıp doğrudan kamu davası açılacağı düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Trafikte keyfi davranışlarla vatandaşların seyahat özgürlüğünü engelleyen yol kesme fiillerinin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini vurgulayan Yüksel, "Bir aracı hukuka aykırı bir davranışla durduran veya hareketini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla, aracı başka bir yere götüren kişiye ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Taksirle yaralama suçunun cezaları da artırılarak, basit halde üst sınır 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanması halinde ise 5 yıla çıkarılmaktadır." bilgisini paylaştı.

Düzenleme ile "açık hat" olarak bilinen ve suçlarda kullanılan hatların önüne geçilmesi amacıyla, GSM abonelik işlemlerinin ancak çipli kimlik kartlarıyla alınabileceğini aktaran Yüksel, "Yüze karşı veya gıyapta işlenen hakaret suçları da 'ön ödeme' kapsamına alınmakta ve 'uzlaştırma' kapsamından çıkarılmaktadır." dedi.