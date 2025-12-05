11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

CEZALAR ARTIYOR

Önceki gün ilk 15 maddesi kabul edilen paketteki iki düzenleme de dün Komisyon'dan geçti. Kabul edilen iki düzenleme meskun mahalde silah kullanılması (düğün, asker uğurlaması gibi törenleri de kapsıyor) ile suç örgütlerinde çocuğun aracı olarak kullanılması olaylarında cezaların artırılmasını öngörüyor.

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak, bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak. Ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.