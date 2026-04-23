11 yaşında matematik şampiyonu oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başarılı öğrenciler gururlandırıyor. Türk Eğitim Derneği'nin Tam Eğitim Bursu'nu alan 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz, Amerika'da düzenlenen 117 ülkenin katıldığı olimpiyatlarda matematik alanında dünya birincisi oldu. İstanbul TED Atakent Koleji öğrencisi olan Sidar, bilim dalında da altın madalya kazandı. Kılagöz, "Matematik ve bilimi seviyorum. Evren, uzay ve sayılar ilgimi çekiyor. Her şeyde önemli olan severek yapmak ve çok çalışmak. Hedefim Nobel'i kazanmak. Azimle çalışıyorum. Ülkemi temsil ettiğim için gururluyum" dedi.