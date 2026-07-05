11 yaşındaki Alper trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Şüpheli sürücü tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen ve 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar gündeme getirildi. Bazı paylaşımlarda, kazaya karışan sürücünün siyasi kimliği nedeniyle adli sürecin etkilenmeye çalışıldığı, olayın örtbas edildiği ve soruşturmaya müdahalede bulunulduğu öne sürüldü. Ancak soruşturma dosyasındaki işlemler ve edinilen bilgiler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

SÜREÇ OLAYIN İLK ANINDA BAŞLATILDI

Adalet bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fatih Oral yönetimindeki otomobil, elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'a çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vakit kaybedilmeksizin adli soruşturma başlatıldı. Şüpheli Fatih Oral hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı Kahramankazan Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

KUSUR RAPORU İÇİN DOSYA ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında trafik ekiplerince hazırlanan kaza tespit tutanağında, araç sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmama" kuralını ihlal ettiği değerlendirilirken, elektrikli bisiklet sürücüsünün de kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği yönünde tespitlere yer verildi. Kazadaki nihai kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla dosya, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildi.

SORUŞTURMA DELİLLER ESAS ALINARAK YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma sürecine bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dosyada herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi aidiyet gözetilmediği, tüm adli işlemlerin tamamen mevcut deliller çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Şüphelinin siyasi kimliğinin soruşturmanın hiçbir aşamasında ayrıcalık oluşturmadığı, aksine olayın hemen ardından gözaltına alındığı ve tutuklandığı ifade edildi.

İDDİALAR DOSYAYLA ÖRTÜŞMEDİ

Dosyadaki işlem sıralaması ve soruşturmanın seyri dikkate alındığında, sosyal medyada dile getirilen "olayın örtbas edildiği", "siyasi nüfuz kullanıldığı", "adli sürece müdahale edildiği" ve "soruşturmanın taraflı yürütüldüğü" yönündeki iddiaların somut süreçle örtüşmediği öğrenildi. Bakanlık kaynakları Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, tüm deliller değerlendirilerek ve hukuki usuller çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirti.