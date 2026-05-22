11 yaşındaki çocuk skuter ile tırın altında kalarak ağır yaralandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. 11 yaşındaki Abulselam İ.W. isimli çocuk ara sokaktan skuterla caddeye çıktı. Hızla gelen çocuk o sırada seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!