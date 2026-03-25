11 yaşındaki kızının yanında katledildi

İstanbul Pendik'te oto galerisi sahibi Seyfettin B. (41), işyerinde yer kalmayınca bazı araçları yaşadığı binanın otoparkına park ettiği için tartıştığı aynı binada yaşayan komşusu Hüseyin Teke'yi (44], 11 yaşındaki kızının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olay, pazartesi akşamı 20.15 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı binanın otoparkında yer bulamayan Hüseyin Teke, oto galerisi sahibi olduğu öğrenilen Seyfettin B.'nin işyerine ait fazla araçları otoparka park ettiğini fark etti. Seyfettin B.'yi telefonla arayan Teke, araçlar nedeniyle kendi otomobilini park edemediğini söyleyerek tepki gösterdi. Binanın önünde karşılaşan ikili arasında yeniden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Seyfettin B.'nin silahla ateş açması sonucu Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak ağır yaralandı. Saldırganın elindeki silahı almaya çalışan Teke, silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vuruldu. Taraflar arasında yaşanan arbedede Seyfettin B. de hafif yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Teke, kurtarılamadı. Seyfettin B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.