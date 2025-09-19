Haberler Yaşam Haberleri 11 yaşındaki Yiğitcan Altınoğlu bisiklet kazasında öldü: Anne oğlunun ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu
Giriş Tarihi: 19.9.2025 10:47 Son Güncelleme: 19.9.2025 11:57

Ankara’da 11 yaşındaki Yiğitcan Altınoğlu, 8 metrelik istinat duvarından aşağıya düştükten sonra yaşamını yitirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen aile olayın bir kazada değil cinayet olduğunu ile sürdü. Oğlunun bisiklet frenlerinin gizlice koparıldığını söyleyen Anne Nazlıcan Aygün, “Oğlum 11 ve 12 yaşındaki iki çocuk tarafından bisiklet frenlerinin koparılması ve yönlendirilmesi ile ölüme gönderildi” dedi.

2 Temmuz'da Ankara'nın Keçiören İlçesi Atapark Mahallesi'nde yaşanan olayda, Yiğitcan Altınoğlu arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde bisiklet sürüyordu. Bir süre sonra bisikletin kontrolünü kaybeden Altınoğlu, iki bina arasındaki 8 metrelik istinat duvarından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen Yiğitcan Altınoğlu'nun annesi Nazlıcan Aygün, Yiğitcan'ın bisiklete binmeden önce yanındaki çocuklardan birinin frenlerle uğraştığı, diğerinin ise onu oyaladığını ileri sürerek "Bu bir kaza değil, planlanmış bir cinayet" ifadelerini kullandı.

Oğlunun bisikletinin frenlerinin gizlice koparıldığını söyleyen anne Nazlıcan Aygün, "Görüntülerde biri frenleri çekiyor, diğeri onu oyalıyor. Sonra oğlumu ölüme sürüklüyorlar oğlum kontrolsüz şekilde duvardan düşüyor. 8 metreden aşağıya yuvarlanırken onlar izliyor. Eğer görüntüleri bulmasaydım, oğlumun ölümü kaza diye kapanacaktı" dedi.

