11 yaşındaki Yiğitcan Altınoğlu bisiklet kazasında öldü: Anne oğlunun ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu

2 Temmuz'da Ankara'nın Keçiören İlçesi Atapark Mahallesi'nde yaşanan olayda, Yiğitcan Altınoğlu arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde bisiklet sürüyordu. Bir süre sonra bisikletin kontrolünü kaybeden Altınoğlu, iki bina arasındaki 8 metrelik istinat duvarından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen Yiğitcan Altınoğlu'nun annesi Nazlıcan Aygün, Yiğitcan'ın bisiklete binmeden önce yanındaki çocuklardan birinin frenlerle uğraştığı, diğerinin ise onu oyaladığını ileri sürerek "Bu bir kaza değil, planlanmış bir cinayet" ifadelerini kullandı.

"FRENLERİ KOPARILDI, OĞLUM ÖLÜME GÖNDERİLDİ"

Oğlunun bisikletinin frenlerinin gizlice koparıldığını söyleyen anne Nazlıcan Aygün, "Görüntülerde biri frenleri çekiyor, diğeri onu oyalıyor. Sonra oğlumu ölüme sürüklüyorlar oğlum kontrolsüz şekilde duvardan düşüyor. 8 metreden aşağıya yuvarlanırken onlar izliyor. Eğer görüntüleri bulmasaydım, oğlumun ölümü kaza diye kapanacaktı" dedi.