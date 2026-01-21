11 yıllık cinayet çözüldü katili akrabaları çıktı

Diyarbakır'da faili meçhul kalan cinayet, 11 yıl sonra JASAT tarafından çözüldü. Öldürülen gencin 6 akrabası tutuklandı. Diyarbakır'da yaşayan Veysi Çelik (32), 28 Ağustos 2015'te Sur ilçesindeki Üçyol mevkiindeki bir arazide ölü bulundu. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Çelik'in katil zanlısına, dönemin şartları ve delil yetersizliği nedeniyle ulaşılamadı. Faili meçhul kalan dosyayı 10 yıl sonra raftan indiren savcılık, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden özel bir ekip kurdu. 10 yıl önceki verileri günümüz teknolojisi ve gelişmiş kriminal yöntemlerle yeniden analiz eden ekip, JABS (Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi), PARS, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve HTS (Haberleşme Trafik Kayıtları) verilerini geriye dönük olarak taradı. "Daraltılmış baz analizi" yöntemiyle olay saatinde bölgede bulunan mobil cihazlar ve bu cihazların birbiriyle olan etkileşimlerini tek tek saptayan ekip, cinayetin iddia edildiği gibi dışarıdan bir saldırı değil, kendi yakın çevresi tarafından gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı. Yapılan analizler sonunda gözaltına alınan Çelik'in akrabaları M.K., M.K., A.K., R.K., S.K. ve M.K. tutuklandı. Şüphelilerin Çelik'i, arazi anlaşmazlığı nedeniyle pusu kurup öldürdükleri belirlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!