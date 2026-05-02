11 yıllık sır perdesi aralandı: Burdur’da bulunan kafatası her şeyi değiştirdi! Müge Anlı’daki kan donduran olayda vahşet ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir ailenin yardım çığlığı, 11 yıldır çözülemeyen karanlık bir dosyayı yeniden açtı. Programda gündeme gelen iddiaların ardından derinleştirilen soruşturmada, olay farklı bir boyuta taşındı. Ailenin başvurusu üzerine yapılan incelemelerde; kayıp Mehmet Çetin'in ortadan kaybolmadan hemen önce kredi çektiği ve hayat sigortası yaptırdığı tespit edildi. Sigorta tazminatının ise cezaevindeki bir şahsa devredildiği iddiası, dosyadaki şüpheleri kuvvetlendirdi.