Haberler Yaşam Haberleri 11 yıllık sır perdesi aralandı: Burdur'da bulunan kafatası her şeyi değiştirdi! Müge Anlı'daki kan donduran olayda vahşet ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 10:09 Son Güncelleme: 2.05.2026 10:14

Atv’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te geçtiğimiz yıl gündeme gelen 11 yıllık sır perdesi aralandı. Isparta’da 2015 yılında esrarengiz şekilde kaybolan Mehmet Çetin’e ait olduğu belirlenen kafatası Burdur’da bulundu. DNA eşleşmesiyle kesinleşen kan donduran olayda, dosya kapsamı genişletilerek İstanbul ve Isparta’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eski eş ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL

Geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir ailenin yardım çığlığı, 11 yıldır çözülemeyen karanlık bir dosyayı yeniden açtı. Programda gündeme gelen iddiaların ardından derinleştirilen soruşturmada, olay farklı bir boyuta taşındı. Ailenin başvurusu üzerine yapılan incelemelerde; kayıp Mehmet Çetin'in ortadan kaybolmadan hemen önce kredi çektiği ve hayat sigortası yaptırdığı tespit edildi. Sigorta tazminatının ise cezaevindeki bir şahsa devredildiği iddiası, dosyadaki şüpheleri kuvvetlendirdi.

KAFATASI BULUNUNCA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Burdur'da geçtiğimiz Mart ayında boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan kafatası, 11 yıl önce Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait çıktı. Kafatasından alınan DNA örneği, ailesinden alınan örneklerle eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

ESKİ EŞ VE YAKIN ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ile Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca hükümlü T.G. ve M.K. isimli şahısların da bulundukları cezaevlerinden dosya kapsamına dahil edildiği öğrenildi.

KAYIP VÜCUT İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonlarına el konuldu. Bayram A.'nın 24 Mayıs 2025 tarihinde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K.'nın da aynı suçlamayla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin'e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, vücudun diğer bölümlerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Dosya kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından tahkikatın sürdüğü, olayın çok yönlü olarak araştırıldığı ve kayıp vücuda ulaşmak için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #BURDUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA