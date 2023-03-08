Haberler Yaşam Haberleri 110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır ve Telefonu?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 08:45 Son Güncelleme: 8.3.2023 08:45

110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır ve Telefonu?

Jandarma, polis, acil, itfaiye gibi pek çok acil yardım birimi bulunmaktadır. Bu birimler yaşanan acil durumlarda insanların onlara rahat ulaşabilmesi ve acil müdahale edilebilmesi için oluşturuluştur. Kendilerine ait telefon numaraları ile ulaşılan bu birimler sayesinde birçok vatandaşa acil destek verilebilmektedir. Bu acil telefon numaralarından biri de 110’dur. Peki, 110 Kimin Numarası? 110 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır ve Telefonu?

110 Nolu telefon diğer pek çok telefon gibi acil durum numaralarından biriydi. Peki, 110 kime ait bir telefondur?

110 Nerenin Numarası

110 Yangın İhbar/İtfaiye 'ye a ait bir telefon numarasıydı. Başta ormanlar ve evler olmak üzere yanan ve yanma tehlikesi bulunan yerler için 110 nolu telefon aranmaktaydı. Ancak 10 Temmuz 2021 tarihi itibari ile tüm acil yardım numaraları olan polis, itfaiye, ambulans, jandarma ve sahil güvenlik numaraları 112 nolu telefona bağlandı. Bu tarihten itibaren 110 nolu telefon artık İtfaiyeye ait bir hat olarak kullanılmamaktadır.

Acil Durum Numaraları

  • 112 : Polis
  • 112 : İtfaiye
  • 112 : Ambulans
  • 112 : Jandarma
  • 112 : Sahil güvenlik
  • 112 : Orman yangını ihbar
  • 185 : Su ihbar
  • 186 : Elektrik ihbar
  • 187 : Gaz ihbar
  • 153 : Zabıta

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar 'Kendi etti kendi buldu' diyerek Akşener'i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı...
Kayseri'de peş peşe depremler meydana geldi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyurdu! Kayseri 6 dakikada 3 kez sarsıldı...
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır
SON DAKİKA: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil istifası sonrası CHP'lileri suçladı: Partinin parasına yazık kardeşim!
SON DAKİKA: Meral Akşener masayı birbirine katmış: Belediye başkanın bile senin kazanamayacağını söyledi...
ARKADAŞINA GÖNDER
110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır ve Telefonu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA