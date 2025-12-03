110 tarihi eser anavatanına getirildi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre 2025'te 110 eser Türkiye'ye getirildi. 45 yılda yurtdışına kaçırılan 26 bin 761 tarihi eser ve kültür varlığı anavatanına döndü. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan oldu. Kanada'dan testi, 2 kandil, 2 pişmiş toprak kap ve 1 pazubent Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alınırken ABD'den, Antik Çağ'dan kalma lahdin iadesi sağlandı.

Adana Ulu Cami'den 2003'te çalınan 16'ncı yüzyıla ait İznik çini karo İngiltere'den, Bizans döneminden kalma çömlek de ABD'den getirildi. 1268 tarihli el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Bahreyn'den Türkiye'ye bağışlandı. Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius Heykeli ABD'den, Adana'da Ramazanoğlu Beyliği döneminde yapılan camiden çalınan İznik çinilerinin de İngiltere'den iadesi sağlandı. İmparator Maximianus (MS 286-305), I. Constantinus (MS 306-337), II. Constantinus (MS 341-346) ve Arcadius (MS 383- 408) dönemlerinde basılmış 83 sikkenin ABD'den iadesi sağlandı.