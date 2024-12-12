Tarihi mektup 110 yıllık faciaya ışık tuttu

Çanakkale Savaşı'nda, İngiliz denizaltısı tarafından batırılan ve 35 askerimizin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin 1944 yılında yazdığı mektup ortaya çıktı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah'ın ulaştığı mektupta, geminin vurulma ve mahsur kalan askerlerin kurtarılma anına ilişkin detaylar yer alıyor.Dr. Sabah, "Gemi 13 Aralık 1914'te yani 110 yıl önce vurulunca alabora olup yan yatıyor. Çarkçı yüzbaşı mektubunda mürettebatın gemide mahsur kaldıklarından, çeşitli sesler çıkararak yaşadıklarını haber verdiklerinden bahsetmiş.Nihayet 36 saatin sonunda İbrahim Şevki Efendi ve diğer mahsur kalan askerler kurtarılmış" dedi. Çanakkale Savaşları'nın en hüzünlü olaylarından birinin de Mesudiye Zırhlısı faciası olduğunu belirten Dr. İsmail Sabah, "Arşivlerimiz Çanakkale muharebeleriyle ilgili sayısız evrak barındırmakta.Bunları okudukça savaşla ilgili çok kıymetli detayları da ortaya çıkarmış oluyoruz. İbrahim Şevki Efendi'nin Feridun Fazıl Tülbentçi'ye yazdığı bu mektup da 110 yıl önce gerçekleşmiş olan bu hadisenin detaylarını vermesi açısından oldukça kıymetli bir belge olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. DHA