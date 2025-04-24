110 yıllık şanlı mücadele Şehitler Abidesi’nde anıldı: Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıldönümünde duygusal tören

Çanakkale Kara Savaşlarının 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Şehitler Abidesi'nde anlamlı bir tören düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene, yerli ve yabancı birçok devlet temsilcisi, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE ANLAMLI TÖREN

Tören, saat 11.00'de programın arzıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Tören boyunca Çanakkale Savaşları'na katılan ülkelerin temsilcileri de hazır bulunurken Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de konuşma yaptı.

"ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ YAPANLARI SAYGIYLA ANIYORUZ"

Tarihi Alan Başkanı Taşdemir, Çanakkale'de büyük ve parlak bir zafer kazanarak Çanakkale'yi geçilmez yapan kahraman Mehmetçikleri rahmetle ve hayırla yâd ettiğini söyleyerek "Ayrıca, 110 yıl önce bu topraklarda ülkeleri için savaşan askerleri, hayatlarını burada kaybedip bu toprakların ebedi sakinleri olan ve Mehmetçikle koyun koyuna ve huzur içinde yatan itilaf devletleri askerlerini de saygı ilehatırlıyor ve saygı ile anıyorum. Savaş meydanlarının muzaffer komutanı,Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda tarih sahnesine çıkmış,milletimizin güvenini ve sevgisini kazanmış, Millî Mücadelemize ve Cumhuriyetimize giden yol burada yani Çanakkale'de başlamıştır. Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu toprakları bize vatan yapanları, Cumhuriyetimizi kuranları saygı ve şükran duygularımızla anıyoruz. O büyük insanları unutmadık ve asla unutmayacağız. 110 yıl önce büyük savaşlara, kan ve gözyaşlarına sahne olan bu topraklar, şimdi huzurun ve barışın diyarıdır" dedi.

"KARŞI TARAFTA SAVAŞMIŞ OLSAK SA BUGÜN BURDA DOST OLARAK VARIZ"

İtilaf Devletleri adına konuşan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne ise Çanakkale ruhuna vurgu yaparak "Yüz on yıl önceki bu acımasız seferde her tarafta tanık olunan hizmet ve fedakârlıkları anarken, Türk dostlarımızla birlikte eski İtilaf Güçlerini temsil etmek üzere bugün karşınızda bulunmak yüce ve anlamlı bir onurdur. Bugün, Türkiye ve eski Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Birleşik Krallık ve İrlanda'dan, Avustralya, Yeni Zelanda, bölünmemiş Hindistan ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden, Fransa ve denizaşırı topraklarından, seferin uzun süren acıları sırasında ölen ya da yaralanan tüm cesur ruhları selamlıyoruz. Karşıt taraflarda savaşmış olsak da bugün burada güvenilir dostlar ve NATO müttefikleri olarak bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sizler, Mehmetçiklerle yanyana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleri bu zaferi en iyi şekilde somutlaştırmaktadır" dedi.

"BUGÜNKÜ REFAHIMIZ ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gözhan Yazgı ise "Tarihin en zorlu sınavlarından biri olan Çanakkale'de 110 yıl önce karşı karşıya gelen milletlerin, "dünün hasımları, bugünün dostları" anlayışıyla burada bir araya gelmesi, barışın ve ortak insanlık değerlerinin en anlamlı ifadesidir. Çanakkale, sadece askeri bir başarı değil; bir milletin bağımsızlık tutkusunun, vatan sevgisinin ve hür yaşama iradesinin abideleştiği bir yerdir. Bu topraklarda toprağa düşen her bir Mehmetçik, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve onurun temelini atmıştır. Çanakkale, yalnızca bir cephe hattı değil, bir dirilişin, bir direnişin ve bir varoluş mücadelesininadıdır. Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Conkbayırı'ndaMehmetçik sadece düşmana değil, emperyalizme, sömürüye ve tahakküme karşı da savaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzuemretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözü, işte bu mücadeleyi tarihin en şanlı sayfalarına mühürlemiştir. O gün, kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale" şeklinde konuştu.

ABİDEDE DUYGUSAL ANLAR

Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Mehter gösterisi sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve gazilerin katılımıyla resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Şehitlik defteri imzalandı, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Törenin en dikkat çeken anlarından biri, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibinin gökyüzünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu oldu. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan tören, saat 12.45 itibarıyla sona erdi.