112 web ihbar sistemi devrede

İçişleriBakanlığı'nca geliştirilen 112 WEB ihbar sistemi hayata geçirildi. Uygulama ile birlikte 112 acil çağrı ihbarları "ihbar.ng112.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek. Sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilecek. İhbarda bulunmak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra zorunlu olarak belirtilen alanları doldurarak işlemlerini tamamlayabilecekler. Sistemde, ilk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor. Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de seçilebiliyor.