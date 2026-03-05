12 bıçak darbesine 12 yıl ceza

Ankara'da geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de bir parkta çıkan "kız meselesi" kavgasında 12 bıçak darbesiyle öldürülen Fatih Acacı (15) davasında karar çıktı. Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Doğukan Gündür'e (15) haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl hapis cezası verdi. Karar, Acacı ailesini bir kez daha yıktı. Olay, Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta yaşandı. Fatih Acacı ile yaşıtı Doğukan Gündür arasında aynı kızla arkadaşlık meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gündür, yanında taşıdığı bıçakla Acacı'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gündür ise tutuklandı.

ÖLDÜRME KASTI AÇIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde saldırdığı, kamera görüntüleri, tanık beyanları ve otopsi raporunun birlikte değerlendirildiğinde "öldürme kastı" ile hareket ettiğinin açıkça anlaşıldığı belirtildi. Savcılık, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Haksız tahrik indirimiyle verilen 12 yıllık hapis cezası Acacı ailesini derinden yaraladı.



Doğukan Gündür

Karara tepki gösteren abla Beyhan Acacı, verilen cezanın adalet duygularını zedelediğini söyledi. "Kardeşim 12 bıçak darbesiyle öldürüldü. Buna rağmen verilen ceza adeta ödül gibi. Zaten en üst sınırdan verilmesi gereken ceza bile acımızı hafifletmezken, bir de indirim uygulanması vicdanları yaraladı" dedi. İndirimin, kavga sırasında yaşandığı iddia edilen sözlere dayandırıldığını belirten Acacı, buna ilişkin somut delil bulunmadığını savundu. Aile, kararın benzer suçlar açısından tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ifade etti.