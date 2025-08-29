12 DEV ADAM AVRUPA ŞAMPİYONASINDA! Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası bu yıl Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye, A Grubu'nda Letonya, Estonya, Sırbistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki her maç, puan durumunu doğrudan etkileyerek turnuvadaki konumu belirleyecek. Peki, Türkiye-Çekya karşılaşması hangi tarihte oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci sınavını yarın Çekya karşısında verecek.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak maç, TSİ 14.45'te başlayacak.
TÜRKİYE, LETONYA KARŞISINDA KAZANARAK TURNUVAYA GÜÇLÜ BAŞLADI
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki açılış maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı. Çekya ise ilk sınavında Portekiz'e 62-50 yenilmekten kurtulamadı.
Gruptaki diğer karşılaşmalarda ise heyecan akşam saatlerinde devam edecek. Saat 18.00'de Estonya ile Letonya kozlarını paylaşacak, ardından saat 21.15'te Sırbistan, Portekiz karşısına çıkacak.