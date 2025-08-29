Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM AVRUPA ŞAMPİYONASINDA! Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.8.2025 08:19

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda heyecan tavan yapıyor. A Milli Takımımız “12 Dev Adam”, ikinci maçında Çekya’ya karşı parkede ter dökecek. Taraftarlar, kritik karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. Türkiye ile Çekya arasındaki bu nefes kesen mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası bu yıl Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye, A Grubu'nda Letonya, Estonya, Sırbistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki her maç, puan durumunu doğrudan etkileyerek turnuvadaki konumu belirleyecek. Peki, Türkiye-Çekya karşılaşması hangi tarihte oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci sınavını yarın Çekya karşısında verecek.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak maç, TSİ 14.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı mücadele, basketbolseverler için TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu maçı ekran başında takip edebilecek.

TÜRKİYE, LETONYA KARŞISINDA KAZANARAK TURNUVAYA GÜÇLÜ BAŞLADI

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki açılış maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı. Çekya ise ilk sınavında Portekiz'e 62-50 yenilmekten kurtulamadı.

Gruptaki diğer karşılaşmalarda ise heyecan akşam saatlerinde devam edecek. Saat 18.00'de Estonya ile Letonya kozlarını paylaşacak, ardından saat 21.15'te Sırbistan, Portekiz karşısına çıkacak.

