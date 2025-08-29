12 DEV ADAM AVRUPA ŞAMPİYONASINDA! Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası bu yıl Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye, A Grubu'nda Letonya, Estonya, Sırbistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki her maç, puan durumunu doğrudan etkileyerek turnuvadaki konumu belirleyecek. Peki, Türkiye-Çekya karşılaşması hangi tarihte oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...