Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM MAÇ SAATİ! Sırbistan – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.02.2026 13:56

12 DEV ADAM MAÇ SAATİ! Sırbistan – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam önemli bir sınava çıkıyor. C Grubu’nda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, deplasmanda Sırbistan’ın konuğu olacak. Liderlik koltuğunu korumayı hedefleyen millilerin zorlu sınavı öncesi maçın yayın saati ve kanal bilgisi araştırıyor. Sırbistan – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

12 DEV ADAM MAÇ SAATİ! Sırbistan – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

C Grubu'nda namağlup ilerleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu akşam Sırbistan deplasmanına çıkıyor. Liderliğini sürdürmek isteyen milliler için kritik mücadele öncesi basketbol tutkunları maçın saati ve yayın kanalını araştırıyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan–Türkiye basketbol maçı, 27 Şubat 2026 Cuma günü Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki Sırbistan–Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

12 DEV ADAM ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

GRUPTA ÇIKTIĞI İLK 2 MAÇI KAZANDI

Türkiye, C Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanmayı başardı. Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi ise 85-60 mağlup etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
12 DEV ADAM MAÇ SAATİ! Sırbistan – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz