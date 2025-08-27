12 DEV ADAM PARKEDE! EuroBasket 2025 Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Milli Erkek Basketbol Takımı için heyecan dolu bir başlangıca sahne olacak. Turnuvanın ilk maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak turnuvada güçlü bir iz bırakmayı hedefliyor. EuroBasket 2025'te grup aşamasını ilk dörtte tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Peki, Letonya-Türkiye karşılaşması hangi gün ve saatte oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte maçın tüm ayrıntıları ve canlı yayın bilgileri…