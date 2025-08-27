12 DEV ADAM PARKEDE! EuroBasket 2025 Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Milli Erkek Basketbol Takımı için heyecan dolu bir başlangıca sahne olacak. Turnuvanın ilk maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak turnuvada güçlü bir iz bırakmayı hedefliyor. EuroBasket 2025'te grup aşamasını ilk dörtte tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Peki, Letonya-Türkiye karşılaşması hangi gün ve saatte oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte maçın tüm ayrıntıları ve canlı yayın bilgileri…
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Letonya ile Türkiye arasındaki basketbol karşılaşması bugün oynanacak. Maç, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 18:00'de başlayacak.
EUROBASKET 2025 MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na hazır. 12 kişilik kadroda yer alan isimler şöyle:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer.
12 Dev Adam, bu kadro ile turnuvada mücadele edecek ve EuroBasket 2025'te iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.