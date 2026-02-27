12 DEV ADAM SIRBİSTAN DEPLASMANINDA! Sırbistan – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

C Grubu'nda namağlup ilerleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu akşam Sırbistan deplasmanına çıkıyor. Liderliğini sürdürmek isteyen milliler için kritik mücadele öncesi basketbol tutkunları maçın saati ve yayın kanalını araştırıyor.
Sırbistan–Türkiye basketbol maçı, 27 Şubat 2026 Cuma günü Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)