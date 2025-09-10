12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI | Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

EuroBasket 2025'te tarihi bir başarıya imza atan A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam, büyük bir zafer kazandı. Yarı finalde rakip ise Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan oldu. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 dev adam maç takvimi...