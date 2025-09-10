Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI | Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 10.9.2025 07:05

12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI | Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya’yı geçerek yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam’ın bu turdaki rakibi, Litvanya’yı saf dışı bırakan Yunanistan oldu. Basketbol severler büyük heyecanla Türkiye - Yunanistan yarı final maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI | Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

EuroBasket 2025'te tarihi bir başarıya imza atan A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam, büyük bir zafer kazandı. Yarı finalde rakip ise Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan oldu. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 dev adam maç takvimi...

24 YIL SONRA YARI FİNALE YÜKSELDİK!

A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ve Yunanistan yarı finalde 12 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin saat bilgisi ve yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

EUROBASKET'TE 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti

Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

ALPEREN ŞENGÜN, "TRİPLE DOUBLE" YAPAN 5. OYUNCU

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.

Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu.

Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.

CEDİ OSMAN SAKATLANDI

A Milli Takım'da Cedi Osman, karşılaşmanın 26. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda yerde kaldı.

Mateusz Ponitka ile pota altında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde sekerek saha kenarına geldi.

Tedbir amacıyla bir süre kenarda bekleyen Cedi, 35. dakikada oyuna dahil oldu.

12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI | Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi
