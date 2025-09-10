12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI | Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

EuroBasket 2025'te tarihi bir başarıya imza atan A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam, büyük bir zafer kazandı. Yarı finalde rakip ise Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan oldu. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 dev adam maç takvimi...
A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti
Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.
Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.
Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu.
Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.
A Milli Takım'da Cedi Osman, karşılaşmanın 26. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda yerde kaldı.
Mateusz Ponitka ile pota altında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde sekerek saha kenarına geldi.
Tedbir amacıyla bir süre kenarda bekleyen Cedi, 35. dakikada oyuna dahil oldu.