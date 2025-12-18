12 gündür aranıyor! Görüntüler ortaya çıktı: Vahit Şentuna’nın kaybolmasıyla ilgili yeni detay

"BAŞINA BİR İŞ GELMİŞ OLMASINDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Babasının daha önce hiç kaybolmadığını aktaran Hatice Şentuna, kaybolduğu süreçten yana her tarafı aradıklarını fakat bir iz bulamadıklarını söyleyerek, "Kaybolmasının ardından ilk 3 gün, kaybolmuş olabileceğini ve başına bir iş gelmiş bizlere ulaşamıyor olabileceğini düşündük. Ardından 5 gün boyunca ekiplerle birlikte gece gündüz arama çalışmaları yürüttük. Gitme ihtimali olan her yere baktık, kaldırmadık taş bırakmadık. Yürüme güçlüğü olduğu için çok uzak mesafelere gidemeyeceğini dikkate alarak arama yaptık ve İmamoğlu ilçesinin neredeyse tamamını taradık. Ben babamın kendi isteğiyle kaybolduğunu düşünmüyorum. Başına bir iş gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Şubat ayında felç geçirdiği için aksayarak yürüyordu ve uzun mesafeler katedebilecek durumda değildi. Bu nedenle kendi başına uzak bir yere gittiğini düşünmüyor, birileri tarafından alınıp götürülmüş olabileceğinden şüpheleniyoruz" ifadelerini kullandı.