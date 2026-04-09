12 İlde 14 ayrı suç örgütüne operasyon: 4 Milyar 119 milyon lira hesap hareketi tespit edildi

Erzurum, Kırklareli, Van, İstanbul, Ankara, Aydın, Yozgat, Mersin, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun Ve Trabzon'da 14 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hesaplarında 4 milyar 119 milyon lira hesap hareketi tespit edilen 83 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 49'u tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 52 banka hesabında bulunan 250 milyon liraya el konuldu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI, UYUŞTURUCU TİCARETİ, SAHTECİLİK…

Şüphelilerin; Erzurum, Kırklareli ve Van'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta; "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Mersin'de; Silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Hiçbir suçlunun şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına müsaade etmiyor, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.