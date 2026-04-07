12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı





64 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şebekenin üçüncü şahısların IBAN'laranı ele geçirip yaklaşık 2,4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 40 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devem ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.