Haberler Yaşam Haberleri 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.04.2026 09:31

Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alınırken 40'ı adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde "yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçlarına yönelik Tokat merkezli Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa illerinin de aralarında bulunduğu toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.



64 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şebekenin üçüncü şahısların IBAN'laranı ele geçirip yaklaşık 2,4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 40 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devem ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz