Araçlar kendi içerisinde motor hacimlerine göre sınıflandırılmaktadır. 1.2 motor tabiri de bu sınıflandırma arasında yer almaktadır. 1.2 motor demek, 1200 litre manasına gelmektedir. Bu yazımızda sizler için 1.2 motor araba alınır mı, 1.2 araç alınır mı, kaç km hız yapar gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

1.2 Motor Araba Alınır Mı?

1.2 motor hacmine sahip araç almak isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri 1.2 araç alınır mı konusudur. Bu tür araçların alıcıya sağladığı birçok avantajı vardır. Günümüzde bu motor hacmine sahip olan arabalara ön yargıyla yaklaşan çok fazla kişi mevcuttur. Ancak 1.2 motor araçlarda diğer araçlar gibi önemli özelliklere sahiptir. Bu bağlamda bu motor hacrime sahip araçların rahatlıkla alınabileceğini söyleyebiliriz. Araç almak isteyenlerin bir diğer merak ettiği ve internet üzerinden cevabını araştırdığı soru ise 1.2 motor az yakar mı sorusudur. 1.2 motor gücüne sahip olan araba modelleri diğer modellere nazaran daha az yakıt harcamaktadır. Benzin açısından daha az yaktığı için benzin parası da biraz daha uygun olmaktadır. Bu araçlarla ilgili akıllarda soru işareti bırakan önemli konulardan biri kaç km hız yapar konusudur. 100 kilometrede yaklaşık 6 litre civarında yakıt tüketmektedir. Bu tüketim aracın dur kalklarına göre değişebilmektedir.

1.2 Motor Dezavantajları Nelerdir?

1.2 motor hacmine sahip araba modellerinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. 1.2 motor araba yokuş çıkar mı konusu birçok kişi tarafından merak edilen konular arasındadır. 1.2 motor hacmine sahip araba modelleri doğru sürüş tekniği kullanıldığı takdirde yokuşları çok rahat bir şekilde çıkabilmektedir. 1.2 motor dezavantajları ise genel olarak şu şekildedir: