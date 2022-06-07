Bu kapsamda, başarısız olan veya okula devam edemeyen 12. sınıf öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması şartıyla ve talep etmeleri hâlinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.

Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek. Sorumluluk sınavları 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek.