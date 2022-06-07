"12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı?" sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandı. Son dakika açıklamasının yanı sıra liselere eğitim öğretim yılının bitişiyle ilgili yazı da gönderildi. Bu noktada "devamsızlıktan kalma var mı?" sorusu yanıt arıyor. Üniversite sınavı için gün sayan lise son sınıf öğrencileri 12. Sınıflar devamsızlık affı 2022 hakkında araştırmalara başladı. Peki, 12. Sınıflarda lise sonda devamsızlıktan kalma var mı? İşte o açıklama…
"İLK DEFA BURADAN AÇIKLIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde LGS sınavı ile hareketlenen Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları Mahmut Özer tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Sınavda iptal edilen hiçbir soru olmadığını söyleyen Bakan Özer, 12. Sınıflar devamsızlık affı hakkında da beklenen açıklamayı yaptı.
Mahmut Özer; "İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. 12. sınıf öğrencileri devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar. YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diliyorum. LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok." Diyerek müjdeyi verdi.
DEVAMSIZLIKTAN KALMA VAR MI?
Gelen son dakika açıklamasıyla 12. Sınıflar özelinde devamsızlıktan kalma olmayacağı açıklandı. Ayrıca eğitim öğretim yılının bitişiyle ilgili yazı da okullara gönderildi.
Pandemi koşullarında geçen yıl için "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı yazı okullara ulaştı. Başlıktaki yazıya göre 12. Sınıf öğrencilere sorumluluk sınavı ve performans notu imkanı tanınacak.
Bu kapsamda, başarısız olan veya okula devam edemeyen 12. sınıf öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması şartıyla ve talep etmeleri hâlinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.
Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek. Sorumluluk sınavları 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek.