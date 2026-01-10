12 ton altında 24 ayar dolandırıcılık

Türkiye'nin altın ithalatına getirdiği kota sınırlamasını delerek kamu zararına yol açan ve piyasa dengelerini bozan suç örgütüne yönelik dün "3. Dalga" operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında ALEKS Metal, Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. gibi sektörün tanınmış isimlerinin de bulunduğu 7 şirkete ve sahiplerine yönelik eşzamanlı arama ve gözaltı işlemleri yapıldı. Şüpheliler; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a Muhalefet", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve İlgili Tebliğleri İhlal"den suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı iddia edilen suç örgütünün, mevzuatın arkasından dolanarak tonlarca altını usulsüz yollarla piyasaya sürdüğü belirlendi.

İHANET BELGELENDİ

Ticaret Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan 86 sayfalık "İnceleme Raporu" ile altın ithalatındaki usulsüzlükler deşifre edildi. Rapora göre, firmaların aylık 12 tonluk kotayı ve % 20 ek mali yükümlülüğü aşmak için saf altını "işlenmiş mücevher" gibi gösterdiğini saptadı. Kota sonrası mücevher ithalatındaki % 90'lık fahiş artışın, uygulamayı delmeye yönelik olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, 24 ayar (saf) altına yakın ayardaki ürünlerin, mücevherat kılıfı altında düşük ayarlı gösterilerek ithal edildiği ve eritilerek yeniden külçe altına dönüştürüldüğü şüphesi üzerinde duruldu.

DARPHANE AYAR RAPORU ZORUNLULUĞU

MÜFETTİŞ raporunda yer alan bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı bu kaçakçılık yönteminin önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Artık limitlerini aşan veya şüpheli ithalat gerçekleştiren firmalardan, ithal ettikleri ürünler için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "ayar raporu" ibraz etmesi istenecek.