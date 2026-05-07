12.⁠ ⁠Uluslararası İstanbulensis şiir festivali başladı

12.Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin açılış programı, Sultanbeyli'nin tarihî ve kültürel miraslarından Aydos Kalesi'nde gerçekleştirildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; Programa İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, şairler, yazarlar ve çok sayıda şiirsever katıldı. 8 Mayıs'a kadar sürecek festival kapsamında şiir dinletileri, söyleşiler ve konserler düzenlenecek.

"YERLİ VE YABANCI ŞAİRLER KATILIYOR"

İstanbulensis Şiir Festivali'yle şairlerin buluşma adresi olduklarını belirten Tombaş, "Şiirin birleştiren, yakınlaştıran ve insanın kalbine dokunan güçlü bir dili olduğuna inanıyoruz. Sultanbeyli'den yükselen bu sesin; dostluğa, kardeşliğe ve ortak insanlık duygusuna katkı sunmasını önemsiyoruz. Şiir Festivalimiz her yıl daha yoğun, daha kapsayıcı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 60 farklı ülkeden 130 yabancı şairi, Türkiye'den ise 170 şairimizi Sultanbeyli'mizde misafir ettik. Bu yıl da yerli ve yabancı olmak üzere 30'un üzerinde şairimize ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

300'E YAKIN BAŞVURU GELDİ

Festivalimiz kapsamında bir şiir yarışması düzenlediklerini söyleyen Tombaş, "Ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlediğimiz yarışmaya 300'e yakın katılım oldu. Jüri heyetimiz zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından kazananları belirledi. 7 Mayıs'ta ödüllerini takdim edeceğiz. Ayrıca yarışmaya sunulan tüm şiirleri bir kitapta topladık. Öğrencilerimize ve şiirseverlere hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier de festivalin kültür ve edebiyat hayatına sunduğu katkıya dikkat çekti. Şiirin, insan ruhunun inceliğini kelimelere döken özel bir sanat olduğunu ifade eden Leblebicier, programda okunan şiirlerde herkesin kendinden bir parça bulduğunu belirtti. Bu tür festivallerin şiire, edebiyata ve kültür hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Leblebicier, İstanbulensis Şiir Festivali'nin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

ŞAİRLERDEN FESTİVALE ÖVGÜ

Festivale Filistin'den katılan şair Semir Mahmud Atiye, Türkiye ile Filistin arasında güçlü bir kardeşlik bağı bulunduğunu belirterek, Sultanbeyli'de Filistinli şairleri temsil etmekten onur duyduğunu ifade etti. Tataristanlı şair Gülnaz Cihan, İstanbulensis Şiir Yarışması'nın çocuklar ve gençler için değerli bir fırsat olduğunu söyleyerek, gençlerin şairlerle aynı ortamda bulunmasının onlara ilham vereceğini dile getirdi. Şair-yazar Celal Fedai ise İstanbulensis Şiir Festivali'nin Sultanbeyli'den Anadolu'ya ve dünyaya yayılan güçlü bir kültür hareketine dönüştüğünü belirtti.