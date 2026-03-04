12 yıl sonra ayağa kalkıp, yürüdü: "Bana yeniden bir yaşam armağan ettiniz “

Adıyaman'da yaşayan 67 yaşındaki evli ve 4 çocuk annesi Suna Taşar, yıllardır mücadele ettiği beyin tümöründen yapılan başarılı bir ameliyatla kurtularak yeniden ayağa kalktı. Suna Taşar'a 2014 yılında beyninde tümör olduğu teşhisi konuldu. Riskli olduğu gerekçesiyle ameliyatı yapılamayan Taşar, aynı yıl sol kol ve bacağında güç kaybı yaşayarak felç oldu. Yaklaşık 12 yıl boyunca beyin tümörü takibi yapılan ve yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Taşar, çare arayışıyla çeşitli illerde hastanelere başvurdu ancak sonuç alamadı.

Geçtiğimiz hafta yeniden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Taşar'ın durumu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Yavuz Tüfek ve ekibi tarafından değerlendirildi. Yapılan tetkiklerin ardından daha önce "yüksek riskli" denilerek ertelenen ameliyatın gerçekleştirilmesine karar verildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından kısa süre içinde sol kolunu ve bacaklarını yeniden hareket ettirmeye başlayan Taşar, ayağa kalkarak yavaş yavaş yürümeye başladı.

"BANA YENİDEN BİR YAŞAM ARMAĞAN ETTİNİZ"

Yaşadıklarını SABAHA anlatan 4 çocuk annesi 67 yaşındaki Suna Taşar, "2014 yılından beri bu ameliyatı gerçekleştirebilecek uygun cerrahi imkânlar bulunmuyordu. Sol tarafım felçli olarak yaşıyordum. Umudumu kaybetmeye başladığım bir dönemde hocamız bu zorlu operasyonu üstlenerek beni yeniden hayata bağladı. Kimsenin cesaret edemediği ve Adıyaman'da 4 saat süren bu ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Bilginiz, cesaretiniz ve emeğiniz için size minnettarım. Sadece bir ameliyat yapmadınız; bana yeniden bir yaşam armağan ettiniz. İyi ki varsınız hocam" dedi. Başarılı operasyon sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

YILLAR SONRA ELİMİ SIM SIKI TUTTU, DOKTORLARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN

Suna Taşar'ın eşi Faik Taşar (75) ise, uzun yıllar eşimin yatağa bağımlı olduğu halleri içimi yakıyordu. Çeşitli illerde çare aradık ama Allah'ın takdiriyle memleketimiz Adıyaman'da ki devlet hastanesinde çareyi bulduk. 12 yıldır riskli denilen ameliyatı Ozan hoca ve ekibi başarıyla gerçekleştirdi. Eşimin tümörü alındı. Kollar ve bacakları hareket etmeye başladı. Allah'ıma şükürler olsun. Yıllar sonra yeniden elimi sım sıkı tuttu. Eşimin yeniden ayağa kalkarak hayata bağlanması büyük bir başarıdır. Devletimizden ve Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun."

"ANNEMİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI BİZİM İÇİN BİR MUCİZE OLDU"

Oğlu Alper Taşar ise "Annem 12 yıldır beyin tümörü nedeniyle sol tarafı felçli olarak yaşıyordu. Bu süre zarfında çeşitli illere götürerek çare aradık. Ancak doktorlar, tümörün beynin çok riskli bir bölgesinde bulunmasından dolayı ameliyatın mümkün olmadığını söylemişlerdi. Zamanla teknoloji ilerledi. Son olarak memleketimiz Adıyaman'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ozan Tüfek hocamızın yaptığı tetkikler sonucunda ameliyat kararı alındı. Annem, hoca ve ekibinin 4 saat süren başarılı bir operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu. Annemi yeniden ayağa kalıp, ayağının üstüne bastığını görmek bir mucizenin gerçek olduğunu bize yaşattı. Allah razı olsun."

"YÜKSEK RİSKLİ BEYİN AMELİYATINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ameliyatı gerçekleştiren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ozan Yavuz Tüfek, hastanın yaklaşık 12 yıldır bilinen beyin tümörü nedeniyle takip edildiğini belirterek şunları kaydetti: "Son 7 yıldır sol kol ve bacağında artan güç kaybı vardı ve son dönemde yatağa bağımlı hale gelmişti. Artan baş ağrıları ve nörolojik kötüleşme üzerine hastanemize başvurdu. Yapılan detaylı incelemelerde beynin arka bölümünde, beyin sapına ciddi bası yapan yaklaşık 9 cm büyüklüğünde kitle tespit edildi. Modern teknolojik altyapı ve deneyimli ekibimizle güvenli bir cerrahi müdahale gerçekleştirdik. Operasyon sırasında sinir yolları ve hayati merkezler özel sistemlerle anlık olarak takip edildi. Ameliyat sonrası yatağa bağımlı bir hastanın kısa sürede bu seviyeye gelmesi son derece sevindirici. Bu operasyon, Adıyaman'da da yüksek düzey beyin cerrahisi girişimlerinin başarıyla yapılabildiğini göstermektedir."