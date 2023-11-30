Haberler Yaşam Haberleri 12000 BTU Klima Kaç Metrekare Alanı Isıtır Ve Soğutur? 12000 BTU Klima Etki Alanı Nedir?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:05 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:05

12000 BTU Klima Kaç Metrekare Alanı Isıtır Ve Soğutur? 12000 BTU Klima Etki Alanı Nedir?

Klima özelliklerinden biri de klimaların BTU değeridir. BTU, İngilizce British Thermal Unit teriminin kısaltmasıdır. Söz konusu terim, klimanın 1 saatte taşıdığı ısının niceliğini ifade eder. Klima alırken ortamın büyüklüğüne göre klimanın BTU değerinin dikkate alınması gerekir. 12000 BTU klima kaç metrekare alanı ısıtır ve soğutur sorusunun yanı sıra 12000 BTU klima etki alanı nedir sorusunun cevabı önem arz ederiz.

12000 BTU Klima Kaç Metrekare Alanı Isıtır Ve Soğutur? 12000 BTU Klima Etki Alanı Nedir?

Klima satın alırken klimaları en iyi şekilde tanımanız gerekir. Klimaları araştırırken de klimaların BTU değerlerine bakmalısınız. Bu değer, satın aldığınız klimanın ortam için uygun olup olmadığı konusuna fikir edinmenizi sağlar. 12000 BTU klimalar en çok tercih edilen klima türleri arasındadır. Bu klimalar satın alınırken 12000 BTU klima kaç metrekare alanı ısıtır ve soğutur sorusunun yanı sıra 12000 BTU klima etki alanı nedir sorusu da araştırılmalıdır.

12000 BTU Klima Kaç Metrekare Alanı Isıtır Ve Soğutur?

Klima satın alacağınız zaman öncelikle ilgili alanın büyüklüğünü dikkate almalısınız. Bu alan hesabına göre yeterli büyüklükte BTU değerine sahip olan klimalar satın alınmalıdır. Kullanacağınız alanın büyüklüğüne uygun klima almazsanız klimadan beklediğiniz verimi alamazsınız.

Klima, koyacağınız alanın büyüklüğünden daha küçük BTU oranına sahipse istenen seviyede ısınamaz ya da serinleyemezsiniz. Tam tersi durumda, yani klima ortam büyüklüğünden daha fazla BTU oranına sahipse de enerji sarfiyatı fazla olacaktır.

12000 BTU Klima Etki Alanı Nedir?

12000 BTU klima satın almak isterseniz göz önünde bulunduracağınız hususlardan biri de kullanılacak alanın güneş alıp almadığıdır. Bunun yanında ortamdaki pencerelerin büyüklüğü ve ısı yalıtımı da önemlidir.

Isı yalıtımının iyi olduğu, direkt olarak güneş almayan alanlarda bu klimalar 30 m2 alan için uygundur. Isı yalıtımının zayıf olduğu, pencerelerin büyük ve direkt güneş 20 m2 odalar için 12000 BTU klimalar uygun olacaktır.

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12000 BTU Klima Kaç Metrekare Alanı Isıtır Ve Soğutur? 12000 BTU Klima Etki Alanı Nedir?
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