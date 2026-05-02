Haberler Yaşam Haberleri 123 hafız öğrenciden 3 dakikada hatim
Giriş Tarihi: 2.05.2026

MURAT KARAMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü "Kuran'ı Anlama ve İslami İlimler Temel Öğretim Programı" kapsamında, Adana Ramazanoğlu Camii'nde yıl sonu programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 123 hafız öğrenci, 3 dakikada hatim indirdi. Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Kuran-ı Kerim'i okumanın yanı sıra anlamanın ve hayatla buluşturmanın da çok önemli olduğunu söyledi. Bu tür programların öğrencilerin hem ilmi hem de manevi gelişimine katkı sağladığını ifade eden Taşcı, Kuran'ın rehberliğinde yetişen bir neslin toplum için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.
#DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI #ADANA

