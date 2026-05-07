Haberler Yaşam Haberleri 126 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! Ekipler yürek burkan manzarayla karşılaştı: Avucundaki son bisküvi...
Giriş Tarihi: 7.05.2026 14:27

126 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! Ekipler yürek burkan manzarayla karşılaştı: Avucundaki son bisküvi...

Artvin’de 126 gün sonra çığ altından çıkarılan Bülent Gezer’in cansız bedenini bulan ekipleri duygulandırdı. Gezer’in son anlarında ellerine çoraplarını geçirdiği ekmek poşetini beline bağladığı ve avucundaki tek bisküviyle bulunması yürekleri burktu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
126 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! Ekipler yürek burkan manzarayla karşılaştı: Avucundaki son bisküvi...
  • ABONE OL

31 Aralık 2025 tarihinde Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar, çığ riskinin azalmasıyla yeniden başlatılmıştı.

CESEDİ 126 GÜN SONRA BULUNDU

Ekiplerin yoğun arama faaliyetleri sonucunda Gezer'in cansız bedenine 126 gün sonra önceki gün ulaşılmıştı. Gezer'in bulunduğu andaki durumu ise ekiplerin dikkatini çekti.

ELLERİNE SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ÇORAP GEÇİRMİŞ

Çobanın çığa yakalandığı sırada yola çıktığı haliyle bulunduğu, belinde ekmek poşeti olduğu, ellerine soğuktan korunmak amacıyla çorap geçirdiği ve cebinde bisküvi bulunduğu öğrenildi.

AVUCUNDAKİ BİSKÜVİ DETAYI KAHRETTİ

Gezer'in bir avucunda ise tek bir bisküvi olduğu görüldü. Uzun süre kar altında kalmasına rağmen Gezer'in vücut bütünlüğünün büyük ölçüde korunmuş olması ekipler arasında şaşkınlık oluşturdu.

GEZER'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Gezer'in çığ felaketinden saatler önce at üzerinde çekilmiş son fotoğrafı da ortaya çıktı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARTVİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
126 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! Ekipler yürek burkan manzarayla karşılaştı: Avucundaki son bisküvi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA