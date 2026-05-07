126 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! Ekipler yürek burkan manzarayla karşılaştı: Avucundaki son bisküvi...

31 Aralık 2025 tarihinde Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar, çığ riskinin azalmasıyla yeniden başlatılmıştı.
CESEDİ 126 GÜN SONRA BULUNDU
Ekiplerin yoğun arama faaliyetleri sonucunda Gezer'in cansız bedenine 126 gün sonra önceki gün ulaşılmıştı. Gezer'in bulunduğu andaki durumu ise ekiplerin dikkatini çekti.
AVUCUNDAKİ BİSKÜVİ DETAYI KAHRETTİ
Gezer'in bir avucunda ise tek bir bisküvi olduğu görüldü. Uzun süre kar altında kalmasına rağmen Gezer'in vücut bütünlüğünün büyük ölçüde korunmuş olması ekipler arasında şaşkınlık oluşturdu.