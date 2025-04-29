128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi? 128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?

Akıllı telefonlar uygulamalar, fotoğraflar, videolar, dosyalar ve diğer çeşitli veriler için belirli bir depolama alanı kullanır. Kullanılan bu depolama alanı telefonun hafızasını oluşturmaktadır. Bazı durumlarda bu hafıza yetmeyebilir ve daha fazla hafızaya, yedekleme alanına ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple telefon almadan önce kaç gb hafızanın yeterli olup olmayacağı kafalarda soru işareti oluşturabilmektedir. 128 GB hafıza telefon için yeterli mi ve 128 GB hafıza kaç fotoğraf ve video alır sorusu da kafa karıştıran sorular arasındadır.

128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi?

Genel olarak birçok akıllı telefon kullanıcısı için 64 gb telefon belleği yeterlidir. Fakat çoğu kullanıcı daha sonradan hafızadan yer açmak için fotoğraf, video ve dosya silmek istemez. Bu sebeple de kullanılmak istenilen uygulamaların sayısı, dosya, fotoğraf, video ve diğer verilerin oranı düşüldüğünde birçok kullanıcı 128 gb ve 256 gb arasında seçim yapmaktadır.

128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?

Akıllı telefon sahibi olmadan önce ne kadar hafızanın yeterli olacağı kafa karıştıran bir konu olmuştur. Ortalama olarak 128 gb'lık bir akıllı telefon da şu kadar depolama yapabilir: