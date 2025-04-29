Haberler Yaşam Haberleri 128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi? 128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?
Giriş Tarihi: 29.4.2025 15:33 Son Güncelleme: 29.4.2025 15:34

128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi? 128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?

Günümüzde telefonlarımız artık fotoğraf makinalarının yerini almaya başladı. Güzel anılar biriktirmek ve bunları depolamak, yedeklemek oldukça önemli. Bununla birlikte kaliteli fotoğraflar ve videolarda çekebilmek de en az bu anları yedeklemek kadar önemli. Şüphesiz ki yedeklenmek istenen dosya kalitesi ve sayısı arttıkça telefonun sahip olduğu hafıza önemli bir konu haline gelmeye başlıyor. Bu sebeple Sıklıkla 128 GB hafıza telefon için yeterli mi ve 128 GB hafıza kaç fotoğraf ve video alır gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi? 128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?

Akıllı telefonlar uygulamalar, fotoğraflar, videolar, dosyalar ve diğer çeşitli veriler için belirli bir depolama alanı kullanır. Kullanılan bu depolama alanı telefonun hafızasını oluşturmaktadır. Bazı durumlarda bu hafıza yetmeyebilir ve daha fazla hafızaya, yedekleme alanına ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple telefon almadan önce kaç gb hafızanın yeterli olup olmayacağı kafalarda soru işareti oluşturabilmektedir. 128 GB hafıza telefon için yeterli mi ve 128 GB hafıza kaç fotoğraf ve video alır sorusu da kafa karıştıran sorular arasındadır.

128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi?

Genel olarak birçok akıllı telefon kullanıcısı için 64 gb telefon belleği yeterlidir. Fakat çoğu kullanıcı daha sonradan hafızadan yer açmak için fotoğraf, video ve dosya silmek istemez. Bu sebeple de kullanılmak istenilen uygulamaların sayısı, dosya, fotoğraf, video ve diğer verilerin oranı düşüldüğünde birçok kullanıcı 128 gb ve 256 gb arasında seçim yapmaktadır.

128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?

Akıllı telefon sahibi olmadan önce ne kadar hafızanın yeterli olacağı kafa karıştıran bir konu olmuştur. Ortalama olarak 128 gb'lık bir akıllı telefon da şu kadar depolama yapabilir:

  • 900 fotoğraf
  • 60 dakika UHD video
  • 20 film
  • 100'den fazla oyun ve uygulama

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128 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi? 128 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?
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