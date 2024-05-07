129 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu... İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'dan Mısır'a gitmekte olan Alexıs isimli 129 metre uzunluğundaki yük gemisi, sabah erken saatlerde İstanbul Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası sebebiyle karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; 3 kurtarma römorkörü ile 2 tahliye botu ile Nene Hatun kurtarma gemisi gönderildi. Geminin karaya oturması sebebiyle İstanbul Boğazı, tedbir amaçlı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı. Balık adamlar geminin karaya oturduğu noktada deniz altında inceleme yaptı. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

2 YIL ÖNCE DE AYNI YERDE BAŞKA BİR GEMİ KARAYA OTURMUŞTU

Aynı noktada 4 Nisan 2022 tarihinde de 197 metre uzunluğundaki Hong Kong bayraklı Josco Taicang isimli bir gemi karaya oturmuştu. Alexıs adlı geminin de aynı noktada karaya oturduğu öğrenildi.