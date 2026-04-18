13 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir ağ deşifre edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığı kullandıran ve yasa dışı para trafiğinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Sakarya merkezli olarak Trabzon, Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Aydın, Denizli, İzmir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda toplam 71 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.