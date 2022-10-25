Haberler Yaşam Haberleri 13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:27 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:27

13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırasıyla tüm illerimize verilmiştir. Genellikle yolculuk sırasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. Bunlardan birisi de 13 plaka kodu olarak karşımıza çıkıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki 13 plaka nerenin kodu? 13 neresi hangi şehir plakası?

13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 13 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 13 plaka nerenin kodu? 13 neresi hangi şehir plakası?

13 PLAKA NERENİN KODU?

13 plaka kodu Bitlis iline aittir. Bitlis'teki araç sahiplerinde 13 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bitlis iline kayıtlı olduğu bilinir.

13 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilinin plaka kodu 13'dir.

BİTLİS İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 13 plaka kodu ise Bitlis iline aittir. Bitlis şehrinde merkez, Tatvan, Adilcevaz, Güroymak, Ahlat, Güroymak ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BİTLİS İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

AC-AR 001-999: Bitlis Merkez

AU-AZ 001-999: Tatvan

CA-CZ 001-999: Adilcevaz

DA-DZ 001-999: Güroymak

-EA-EZ 001-999: Ahlat

FC 001-999: Adilcevaz

J 0001-0999: Merkez

J 1000-2000: Tatvan

J 2001-3000: Adilcevaz

J 3001-4000: Ahlat

J 5001-6000: Güroymak

K 0001-0999: Merkez

K 1000-2000: Tatvan

K 2001-3000: Adilcevaz

K 3001-4000: Ahlat

K 5001-6000: Güroymak

KA-KZ 001-999 : Tatvan

M 0001-0999: Merkez

M 1000-2000: Tatvan

M 2001-3000: Adilcevaz

M 3001-4000: Ahlat

M 5001-6000: Güroymak

T 0001-0999: Merkez

T 1000-2000: Tatvan

T 2001-2500: Ahlat

T 2501-3000: Adilcevaz

T 3001-3499: Güroymak

11 Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 12 Nerenin Plakası? 12 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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