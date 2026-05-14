13 yaşındaki Ayaz’dan acı haber! Cansız bedeni derede bulundu

Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:23

Balıkesir’de dere kenarında kaybolan 13 yaşındaki Ayaz Karabulut’tan acı haber geldi. Küçükbostancı deresinde arama çalışması yapan dalgıç ekipler, Karabulut’un cansız bedenini buldu. 8’nci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda lisanslı amatör sporcu olan çocuğun ölümü okul ve spor camiasını yasa boğdu.

MUHARREM DOĞANTEZ
Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları da kendini göstermeye başladı. Bu kez acı haber Balıkesir'den geldi. Kent merkezinde bulunan Küçükbostancı deresinde kaybolan 13 yaşındaki Ayaz Karabulut için arama kurtarma seferberliği başlatıldı. Bölgeye dalgıç ekipler sevk edildi. Yapılan yoğun aramalar sonrası talihsiz çocuğun cansız bedeni dere içinde bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan lisansı bulunan ve Armutalan kulübü sporcusu olan Karabulut'un ölümü, hem okul arkadaşlarını hem de spor camiasını yasa boğdu.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaşanan üzücü olayın ardından bir mesaj yayınladı. Yayınlanan taziye mesajında, "Yaşanan acının tarifi yok. Ayaz Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Armutalanspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Küçük çocuğun cenazesi dün öğle vakti Karatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları ve dualar eşliğinde Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
