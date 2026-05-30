13 yaşındaki çocuk suda boğuldu

Yavuzel ilçesinin Bağtepe Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda 13 yaşındaki Vakkas Sakar serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra girdiği suda çırpınmaya başlayan çocuğu görenler çevredekiler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda sudan çıkarılan çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vakkas Sakar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

