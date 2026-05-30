Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki çocuk suda boğuldu
Giriş Tarihi: 30.05.2026 14:45

13 yaşındaki çocuk suda boğuldu

Gaziantep'te serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
13 yaşındaki çocuk suda boğuldu
  • ABONE OL

Yavuzel ilçesinin Bağtepe Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda 13 yaşındaki Vakkas Sakar serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra girdiği suda çırpınmaya başlayan çocuğu görenler çevredekiler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda sudan çıkarılan çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vakkas Sakar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki çocuk suda boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA