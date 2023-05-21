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Giriş Tarihi: 21.5.2023 15:54

13 yaşındaki Emir'e veda: Boğazından bıçaklanmıştı...

Korkunç cinayet Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde işlenmişti. U.B.'nin (14) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü 7'nci sınıf öğrencisi Emir Akyol (13), toprağa verildi...

DHA
13 yaşındaki Emir’e veda: Boğazından bıçaklanmıştı...

Emir Akyol ile U.B., dün akşam Şafak Mahallesi'ndeki Şafak Parkı'nda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile U.B., üzerindeki bıçakla Emir'i boğazından yaralayıp kaçtı. Sağlık Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Akyol, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Emir Akyol'un cenazesi, topsi işlemlerinin ardından Gölbaşı Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli U.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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13 yaşındaki Emir'e veda: Boğazından bıçaklanmıştı...
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