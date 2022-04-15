13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

Olay Yunus Emre mahallesinde bulunan spor kompleksinin bahçesindeki park alanında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, tartışma yaşadığı Talha A.(13) isimli genci bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli, olayın hemen ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.