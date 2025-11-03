13 yaşındaki saldırgan serbest

İstanbul Beyoğlu'nda 7. Sınıf öğrencisi iki sınıf arkadaşı arasında geçtiğimiz perşembe günü çıkan kavgada 13 yaşındaki Miraç A.'yı boğazından bıçakladığı için gözaltına alınan E.D. (13) adli kontrolle serbest kaldı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli çocuğun okul çıkışı Miraç A.'yı bir aracın arkasında beklediği, önüne çıkıp bir şeyler söyleyip bıçağı sallayıp kaçtığı yer alıyor. Taburcu edilen Miraç A. "Bu çocuğun psikoloji bozuk, tüm sınıf ondan şikâyetçi, herkese sataşıyor. Ben de ona sataştım ama konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu, pusu kurdu. Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Ben direkt eve koştum, komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada da 4 dikiş atıldı. Daha önce böyle bir olayı olmamış, kimseyi bıçaklamamış. Bıçağı cebine koymuş sonra karakolda bulmuşlar" dedi.