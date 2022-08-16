13 yaşındaki turist havuzda boğuldu

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı mahallesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün öğle saatlerinde ailesi ile birlikte otelde tatil yapan 13 yaşındaki İngiliz turist Oliver Mattew Graham, yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra çocuğun suda hareketsiz kaldığını gören tatilciler, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Çocuk sağlık çalışanları tarafından Lara bölgesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen İngiliz çocuk kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak ülkesine götürüldü. Çocuğun arkadaşları ile havuzda nefes tutma yarışı yaparken boğulduğu iddia edildi. Çocuğun ailesinin üzgün olduğu görüldü.