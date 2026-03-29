13 yıllık ev hayali kâbusa döndü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 13 yıl önce başlatılan 7 blokluk konut projesi tamamlanamadı. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce kişinin yatırım yaptığı projede 13 yılda yalnızca 3 blok bitirildi. Birçok mağdur ne evine kavuşabildi ne de tapusunu alabildi. Projeden 2014'te 2 daire alan 47 yaşındaki Ümit Ö., 2015'te tüm ödemeleri tamamladığını, 2016'da teslim sözü verildiğini ancak yıllarca oyalandığını ve 2019'da dava açtığını söyledi. Serap Cevahir ise 2013'te krediyle aldığı 2 dairenin 2017'de teslim edildiğini ancak tapuların verilmediğini, ayrıca bir dairenin 16 metrekare eksik olduğunu belirtti. İflas masası tarafından tapu için 4 milyon TL talep edildiğini ifade etti. Almanya'da yaşayan Nitem Rosel, Kasım 2012'de tüm birikimini verdiğini, 14 yıl geçmesine rağmen evini alamadığını ve 6 bin euro ödeme yaptığını söyledi. Mağdur avukatı Mehmet Demircioğlu, şirketin tapu için ev bedeli kadar para istediğini, hileli iflas ve gizli anlaşmalarla yaklaşık 1200 konutun devredildiğini ve yüzlerce mağdur bulunduğunu açıkladı.