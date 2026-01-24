13 yıllık kan davası barışla noktalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan Nayci ile Onuk aileleri arasındaki 13 yıllık husumet, AK Parti milletvekillerinin arabuluculuğuyla sona erdi. TBMM'de bir araya gelen Hacı Yusuf Nayci ve Hışyar Onuk, barış elini sıkarak husumeti sonlandırdıklarını ilan etti. Bölgede yıllardır süren huzursuzluğun sona erdiği belirtildi. Her iki ailenin büyüklerine ve barış sürecinde emeği geçenlere teşekkür edilirken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer husumetli ailelere de örnek olması temennisi paylaşıldı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, "Kin ve husumetin yerini artık kardeşlik almıştır" dedi.