Haberler Yaşam Haberleri 133’üncü saatte gelen mucizenin adı: Melisa Ülkü
Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:38 Son Güncelleme: 11.2.2023 18:54

133’üncü saatte gelen mucizenin adı: Melisa Ülkü

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6’lık ikinci depremde enkaz altında kalan 24 yaşındaki Melisa Ülkü'nün sağ olarak kurtarılması için ekipler zamanla yarıştı. Ekipler enkazın zeminine 4 metre uzunluğunda yaşam koridoru açarak 121’inci saatte Melisa Ülkü'ye ulaştı. Kurtarma ekipleri ile konuşan Melisa Ülkü, annesinin yanında olduğunu ve hayatını kaybettiğini söyledi. Ekiplere “Hayattayım” diyen Ülkü, su istedi. Kaza alanına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da geldi. Üzerindeki montu çıkışına engel olduğu için çıkartılması istenen Melisa Ülkü montunu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya emanet etti. Melisa Ülkü Aksaray valisine "montum size emanet buradan çıktıktan sonra sizden tekrar bunu geri alacağım" dedi. Melisa ülkü'nün montunu eline alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gözyaşlarına hakim olamadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
133’üncü saatte gelen mucizenin adı: Melisa Ülkü

Melisa Ülkü'den Aksaray Valisi'ne: Montum size emanet geri alacağım

Depreme annesiyle markette yakalandığı ortaya çıktı

ANNESİ VEFAT ETTİ

Kurtarma ekipleri ile konuşan Melisa Ülkü annesinin yanında olduğunu ancak hayatını kaybettiğini söyledi. Ekipler yoğun uğraşlar sonucunda 133'üncü saatte Ülkü'yü enkazdan canlı bir şekilde çıkarmayı başardı.

MARKETTEYKEN YAKALANDI

Melisa Ülkü ve annesinin Elbistan Yunus Emre Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Apartmanı'nın altındaki markete birlikte alışveriş için gittikleri ve kasada ücreti ödedikleri sırada Elbistan merkezli ikinci depreme yakalandıkları ortaya çıktı.

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133’üncü saatte gelen mucizenin adı: Melisa Ülkü
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