133’üncü saatte gelen mucizenin adı: Melisa Ülkü

Melisa Ülkü'den Aksaray Valisi'ne: Montum size emanet geri alacağım

Depreme annesiyle markette yakalandığı ortaya çıktı

ANNESİ VEFAT ETTİ

Kurtarma ekipleri ile konuşan Melisa Ülkü annesinin yanında olduğunu ancak hayatını kaybettiğini söyledi. Ekipler yoğun uğraşlar sonucunda 133'üncü saatte Ülkü'yü enkazdan canlı bir şekilde çıkarmayı başardı.

MARKETTEYKEN YAKALANDI

Melisa Ülkü ve annesinin Elbistan Yunus Emre Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Apartmanı'nın altındaki markete birlikte alışveriş için gittikleri ve kasada ücreti ödedikleri sırada Elbistan merkezli ikinci depreme yakalandıkları ortaya çıktı.