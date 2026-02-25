Yalova'daki vahşette babanın savcılık ifadesine SABAH ulaştı! "Burayı terk et” yazılı notla mermi bırakmışlar

Bacanın Avukatları, Tolga Taylı ve Berika Kurt ise ortak ifade vereceklerini söyleyerek Şüphelilerin sistematik olarak Muhammet Baca'yı evden çıkarmak için suni tartışmalar çıkartılmış ve hatta ikameti satın almak için para dahi teklif ettiklerini anlatarak, "Daha öncede karşı taraf müvekkilin kapısının önüne mermi bırakmış ve bu sebeple şikayetçi olunmuştur, taraflar hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştır, şüpheli Şener Ergin ifadesinde saldırdığını ve sopa ve scooter ile kucağında çocuk olmasına rağmen vurmasını ikrar etmiştir, yine bu husus görgü tespit tutanağında yer almıştır. Dosya kapsamında tanıklık yapmak isteyen kişiler tehdit edilmektedirler, bu nedenle ifadeye gelemiyorlar, yine olayın gerçekleşme şekli dikkate alındığından öldürmeye teşebbüs suçunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Olayın gerçekleşme şekli sistematik şekilde farklı kişiler tarafından para teklif edilmesi, yine mermi bırakma tehdidi ve son yaralama olayı ile birlikte eylemin kül halinde yağma suçunu oluşturabileceğini düşünmekteyiz. Olayı gerçekleştiren kişilerden şikayetçiyiz. Servet Ergin isimli şahsın tutuklanmasını talep etmekteyiz, zira Servet isimli şahsın Muhammet Baca'yı hedef göstererek bilgi akışı sağlamakta, bahse konu bilgilerin yanıltıcı olması nedeniyle müvekkilimiz zor durumda kalmaktadır, Servet'in söylemleri halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir." İfadelerine yer verdi.

