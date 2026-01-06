Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. Uzmanlar Marmara ve Kuzey Ege'de lodosun etkili olmaya devam edeceğini belirterek, İstanbul başta olmak üzere 14 il için 'sarı kodlu' uyarı yaptı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar baş göstermeye başladı. Sıcaklık eksi 20 dereceye düşerken Karor Deresi dondu. Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü Köprübalı mezrasında göğüs ağrısı şikâyeti bulunan 90 yaşındaki A.C. isimli kadın hasta için UMKE ekipleri seferber oldu. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yarım paletli araçla bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından olay yerinde ilk tıbbi değerlendirmesi yapılan hasta, daha sonra 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi. A.C., ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Doğu Karadeniz için buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

MARMARA VE EGE'DE LODOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de lodos fırtınası etkili olacak, özellikle lodos fırtınasının hızı Kuzey Ege'de saatte 90 km'ye kadar çıkacak. Lodos fırtınası deniz ulaşımında aksamalara ve baca gazı zehirlenmelerine yol açabilir. Meteoroloji tarafından 14 il için "sarı kodlu" fırtına uyarısı yapıldı. O iller ise şöyle: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla. Trakya genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. Cuma günü Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Genel olarak yağış beklenmezken, kar yağışı ihtimali bulunmuyor. Lodosun zaman zaman kuvvetli şekilde etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli lodos nedeniyle deniz ve kara ulaşımında yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.