Haberler Yaşam Haberleri 14 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyonu: 24 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:56

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, "24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür.

Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza t

