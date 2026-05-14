14 İlde kaçakçılık ağına darbe

Artvin merkezli soruşturma kapsamında, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Soruşturmada, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye'ye soktuğu, 10 şüphelinin ise yasa dışı giriş-çıkış işlemlerini organize ettiği belirlendi.

Artvin merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Yalova, Edirne, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 11 yabancı plakalı araçtan 10'una ise güvenlik güçlerince el konuldu.